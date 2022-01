Le Président de la Banque Africaine de développement, Dr Akinwumi Adesina a effectué une visite de travail au Sénégal qui avait pour but de renforcer la coopération entre le Sénégal et l’institution financière.



Cette dernière, d’après le ministre en charge du PSE, a beaucoup accompagné le Sénégal dans la mise en œuvre des projets structurants, mais aussi dans la promotion de l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes ainsi que le développement des zones de transformation agricole communément appelées agropole. Il a fait savoir que la Bad gère un portefeuille important comprenant 38 opérations pour un engagement total de 1.191 milliards de francs CFA qui concerne les projets du Sénégal émergent.



Le ministre chargé du PSE a tenu à souligner que le Président de la BAD a visité le TER qu’il a magnifié et a appréhendé son impact sur la communauté et le secteur du transport urbain et l’économie nationale. Il a remercié également le président de la BAD, Dr Akinwumi Adesina, pour son soutien à la DER/FJ et son engagement à accroître considérablement les financements mis à la disposition des jeunes africains en faisant de la DER un modèle à dupliquer en Afrique.

M. Fofana laisse entendre que le gouvernement accueille avec beaucoup d’intérêt et d’enthousiasme son idée de lancer une banque pour l’entrepreneuriat et l’investissement des jeunes (Youth

Entreprenariatship investissment Bank) exclusivement réservé aux jeunes africains. Il souligne par ailleurs que le Sénégal travaille en étroite collaboration avec la BAD pour bénéficier en premier de cet instrument de la BAD.



La BAD souhaite organiser, avec l’accord du président de la République Macky Sall, un forum sur le financement des jeunes du continent...