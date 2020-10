Banque agricole de Keur Massar : La caissière A. Nd. et son ami charlatan accusés d'avoir pompé 94 millions de FCfa des caisses.

Une histoire de détournement de fonds présumé pollue l'atmosphère à la Banque agricole de Keur Massar. Selon L'Observateur, la caissière A. Nd. est accusée d'avoir pompé 94 millions de FCfa des caisses. Une affaire de détournement qui risque d'hypothéquer sa carrière professionnelle.



Il est reproché à la caissière une malversation financière présumée décelée à la suite d'un audit interne, renseigne L'Obs. L'argent aurait été remis à un charlatan, aux fins de contrefaçon de billets de banque.



Une plainte a été déposée à la Brigade de la Gendarmerie de Keur Massar par l'institution bancaire. Et les investigations auraient mis à nu des manœuvres frauduleuses, a écrit le journal du Groupe futurs médias.



D'après l'accusation, cette affaire de détournement de fonds reposerait sur une hallucinante affaire de contrefaçon de billets de banque entre la caissière, A. Nd. et un notoire charlatan qui agit en intelligence avec des démarcheurs.