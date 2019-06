Banque Mondiale : Nathan Bélète, nouveau Directeur des opérations pour le Sénégal.

Nathan Belete a été nommé Directeur des Opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée-Bissau, la Gambie et la République de Cabo Verde, en remplacement de Louise Cord, a appris l’APS, dimanche.



Selon un communiqué, Louise Cord dont le mandat arrive normalement à terme le 30 juin 2019 ‘’a dirigé avec succès les programmes de la Banque mondiale dans ces pays ces quatre dernières années’’.



Le nouveau directeur des Opérations va effectuer une visite de deux jours à Dakar du 18 au 20 juin pour, notamment, prendre contact avec les autorités sénégalaises, ajoute la même source.



M. Belete, de nationalité éthiopienne, a rejoint la Banque en 2000 en tant que Jeune professionnel, selon le communiqué.



Il a occupé divers postes au sein de l’institution, notamment celui de spécialiste en Agriculture en Chine et en Inde, avant de devenir chef de secteur du Développement durable en Afrique de l’Est, puis responsable sectoriel Développement durable en Indonésie.



Avant sa nomination, il était directeur du pôle Agriculture pour l’Asie de l’Est et la Région Pacifique.



Il aura pour ‘’principales priorités’’ de ‘’superviser le dialogue politique de la Banque et ses engagements stratégiques avec les gouvernements respectifs, les parties prenantes et les partenaires de développement, faciliter et renforcer la collaboration avec le Groupe de la Banque mondiale afin d’atteindre le double objectif de mettre fin à l’extrême pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée et amener efficacement l’équipe de pays à identifier des solutions de développement innovantes’’.