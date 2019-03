Banque Atlantique : 9 milliards détournés

Un scandale éclabousse la Banque Atlantique. Il s’agit, selon L’Observateur, qui donne l’information, d’une vaste escroquerie portant sur 9 milliards impliquant un ex-Dg et quatre autres agents. Il s’agit de l’ex Dg, Al Hassane Kaba, l’ex directeur de la clientèle, Pierre Ndiaye, le chef du contentieux, Cadio Diop Koné, Georges Lawson, ex directeur des Risques et Hélène Houbda, conseillère juridique. Ils sont inculpés pour escroquerie par le Doyen des juges. Le groupe Hallegro est à l’origine de la plainte.