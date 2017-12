Banda Diop, proche de Khalifa Sall : « Avec cette caution on met à l’épreuve notre démocratie »

Les avocats de Khalifa Sall sont en conférence de presse ce matin dans le cadre de la caution déposée par ses proches pour permettre au maire de Dakar de retrouver sa liberté. Interrogé par notre reporter sur place, le maire de la Patte d’oie a laissé entendre que le dépôt de cette caution est un moyen de mettre à l’épreuve la justice, et il espère a-t-il poursuivi, avoir gain de cause.



« Jusqu’à preuve du contraire, on est sûr que notre leader est clean dans cette affaire. Cela fait partie de cette procédure. Nous sommes sûr que la prison n’est pas sa place. On met à l’épreuve notre démocratie et on espère que l’on aura gain de cause. La caution est un achat de liberté. On est arrivé à un moment où il ne jouit pas de sa liberté et c’est nous qui voulons qu’il soit parmi nous »