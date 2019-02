Banda Diop, maire de la Patte d’Oie : «Je soutiens le candidat Macky Sall, mais je ne rejoins pas le parti présidentiel… »

Le maire de la Patte d’Oie a finalement officialisé son soutien au Président Macky Sall lors d’un point de presse organisé dans la commune. « Après analyse des candidatures en compétition, qui dit mieux que Macky Sall ? » a dit Banda Diop. Il a cependant précisé qu’il ne rejoignait pas le parti APR malgré son soutien à son candidat pour la présidentielle.

«Je tiens à préciser que je ne rejoins pas le parti de Macky Sall, mais je soutiens le candidat qu’il est pour l’avenir. La nuance est de taille parce que je continuerai mon chemin politique avec ceux qui croient en moi » fera t’il savoir.



Soutenir Macky Sall a-t-il aussi dit n’est pas pour autant nier son histoire avec Khalifa Sall.

« Le fait de laisser KS dans les liens de la détention est de rejeter sa candidature n’est plus d’actualité ni une fin en soi. La question est de savoir comment pérenniser les acquis et de travailler pour une grâce afin que le maire de Dakar puisse rejoindre sa famille »

Pour revenir sur son soutien au Président Sall, le maire de la Patte d’Oie de dire « ne pas choisir l’aventure, ni le manque d’expérience, ni la quête effrénée d’un destin Présidentiel ». « Soutenir Macky Sall ne signifie pas un instinct de survie, ou se renier ou prétendre à des prébendes comme le pensent bon nombre de sénégalais. Je ne laisserai personne me salir. Et c’est rater le rendez-vous de l’histoire que de ramer à contre courant de Macky Sall… » a-t-il conclu.