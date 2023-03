Bambilor : les populations de Gorom 1 souffrent des nuages de poussière et perturbations du sommeil provoqué par les véhicules lourds.

Dans les quartiers Guéyène et Mbenguène à Gorom1, il n'est pas rare de voir des nuages de poussière, s'y ajoutent les bruits occasionnés par les camions de sable qui empruntent au quotidien le tronçon Gorom 1/ Déni Biram Ndaw à compter de 06 h jusque tard dans la nuit. Les maisons et beaux feuillages des arbres ont quasiment viré au rouge à cause de la poussière qui sévit dans cette zone, provoquée par ces gros porteurs.



Une situation qui constitue un réel danger pour la santé selon eux, car cette poussière véhicule des particules fines qui peuvent pénétrer dans les poumons. D'où la menace de maladies cardiaques, pulmonaires ou même de cancer. Face à cette situation urgente, les populations usent souvent de pneus et de branchages pour empêcher la circulation de ces camions qui roulent jusqu'à 23 heures, alors que l'arrêté préfectoral l'a limitée à 18h...