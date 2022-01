Bambilor : le maire sortant dans un discours de tolérance

Selon Ndiagne Diop, tous les habitants de la commune de Bambilor doivent cultiver la paix, a fortiori en ces temps de campagne. Ainsi, le maire lors de sa tournée à Gorom 2 où il a rendu visite aux parents, aux dignitaires, militants et sympathisants et formulé des prières, a indiqué que c'est dans la paix que peut être construit notre nation, surtout leur collectivité territoriale en ce sens que tous sont liés par la parenté et le bon voisinage.Pour le candidat de la coalition BBY, il s'agit de choisir et de bien choisir l'homme qui présidera à la destinée de la commune de Bambilor. D'abord, dira-t-il, face aux populations, il convient de répondre aux attentes des personnes âgées pour une meilleure prise en charge sociale, des femmes pour des financements de projets durables, des jeunes pour leur formation et leur employabilité. Ensuite, il faudra mettre en application les politiques environnementales telles l'adoption de comportements éco-citoyens et éco-responsables ; la mise en place d'un conseil de gestion et de renforcement du couvert végétal ; enfin, mettre en place un dispositif de sécurité par le renforcement de l'éclairage public. C’est ensemble dans la concertation, la cohésion et par une démarche participative et inclusive que le développement de la Commune se cultive, conclura t-il.Le Maire Ndiagne Diop, pour rappel, a opté pour des visites de proximité, pour être encore plus proche de sa population durant cette campagne, pour présenter son bilan et rassurer la population par rapport aux difficultés auxquelles sont confrontés les habitants dans certaines zones. L’étape de Ndiassane a été marquée par la forte mobilisation des jeunes et des femmes du responsable Baye Waly, un des lieutenants du Maire pour qui la victoire est acquise.