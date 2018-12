Bambilor : Le mouvement l'Or de la jeunesse rejoint Mame Mbaye Niang pour réélire Macky Sall au 1er tour

Lancé par le ministre Mame Mbaye Niang, Initiative 2035 fait son bonhomme de chemin et ne finit pas de convaincre dans le landerneau politique national. C'est le lieu de le souligner, d'autant plus que pas plus tard cet après midi, le mouvement créé par le ministre du Tourisme a enregistré l'adhésion de "L'Or de la Jeunesse" du nom d'une organisation politique dirigée par un jeune chef religieux établi à Bambilor. Cheikh Ahmed Tidiane Bâ puisqu'il s'agit de lui, a jusitifé son choix par la nécessité de réélire le président Macky Sall en février 2019.