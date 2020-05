Bambilor / Aide alimentaire : 2.791 ménages ont bénéficié de l'aide alimentaire de l’État, le maire en promet à 2.500 autres.

Dans le cadre de la riposte contre le coronavirus, 2791 ménages ont bénéficié de l'aide alimentaire d’urgence dans la commune de Bambilor. Pour la répartition de ces vivres, les autorités de la commune se sont basées sur le Registre National Unique (RNU) qui compte 1012 ménages, et 1779 ménages vulnérables à la covid-19. En somme, 2791 ménages vulnérables ont bénéficié de l'aide alimentaire dans cette commune. Ainsi, après un recensement qui s'est fait de manière participative et inclusive, les bénéficiaires, ont tous reçu leurs kits alimentaires, ce 30 Mai 2020. Comme presque partout ailleurs, d'autres familles, non répertoriées se sont signalées. Ainsi, le maire de la commune de Bambilor, l'honorable député Ndiagne Diop, annonce un soutien à 2500 autres ménages sur fonds propres.



Selon lui, « des bonnes volontés, des opérateurs économiques entre autres, sont en train de venir en aide à nos populations en nous donnant des kits d'hygiène, du gel , des masques pour accompagner le Président de la République. Après cette cérémonie, nous serons encore ici pour appuyer les populations de la commune de Bambilor avec plus de 100 tonnes de riz, de l’huile et du sucre achetés par la commune ».

Cette cérémonie a été présidée par le Sous préfet de l’arrondissement de Bambilor, Marcel Thiaw Mbaye. Ce dernier a saisi l’occasion pour revenir sur les critères de la répartition des vivres.



En réaction, les bénéficiaires ont fortement apprécié cet appui de l’État.