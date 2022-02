Bambey : un jeune maçon découvert mort dans un chantier.

Il était déjà onze heures passées de quelques minutes ce vendredi à Bambey, quand un passant est tombé net sur le corps d’une personne inerte, entre les briques d’un bâtiment en construction, dans le quartier Dvf à Bambey.



Poussant sa curiosité, l’homme se rendit à l’évidence, la victime avait déjà rendu l’âme. Il a reçu deux coups de poignard. Certainement lors d’une bagarre qui l’aurait opposé à un tiers. La victime aurait été assassinée ailleurs, assure le témoin. Pour éviter tout soupçon et trace pouvant le lier au crime, le meurtrier a pris le soin de déposer le corps de la victime assez loin du lieu du crime.



Informés, la police et le sapeurs-pompiers ont sécurisé les lieux avant de procéder aux premiers éléments constitutifs de l’enquête. En tout état de cause, Mamadou Lamine Sène, maçon de son état, né en 1989, avait rendez-vous avec la mort cette nuit du jeudi au vendredi 04 février 2022 au sous quartier Baye Deuk de Bambey. La police a ouvert une enquête et le corps sans vie de la victime a été déposé à l’hôpital sur instruction du procureur qui à coup sûr va ordonner une autopsie du corps.