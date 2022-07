Bambey : Aminata Touré salue la fidélité et la loyauté du ministre Mor Ngom et se dit rassurée.

« La victoire est déjà acquise! Le président Macky Sall aura une majorité absolue et la tête de liste nationale Aminata Touré a fini de gagner le soir du 31 Juillet! », c'est du moins l'assurance faite à Aminata Touré, par le ministre-conseiller Mor Ngom, par ailleurs maire de Ndagalma.



Alors que Bambey accueillait à son tour la tête de liste nationale de la coalition BBY, le ministre Mor Ngom a tenu à rassurer Aminata Touré : "la victoire est déjà acquise" dans cette partie du Baol.



S'adressant aux nombreux militants qui l'attendaient à Bambey, Aminata Touré a tenu à féliciter le ministre Mor Ngom pour sa loyauté et son engagement auprès du président Macky. "M. Le ministre conseiller personnel du président Macky Sall, je voudrais te féliciter pour ta loyauté et ta fidélité au président Macky Sall. Tout le monde sait que tu es un ami et conseiller fidèle du président Macky Sall. Tu n'as jamais cessé d'œuvrer pour l'unité au sein de la coalition BBY. C'est le lieu de vous féliciter et de féliciter tous les responsables de Bambey. Je voudrais dire qu'ici à Bambey, le président Macky est rassuré quant à la victoire", a souligné Mimi Touré, qui n'a pas manqué aussi de rappeler pourquoi Bambey doit voter la coalition BBY pour une large majorité à l'assemblée nationale...