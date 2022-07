Bambey : Aïda Mbodj réserve un accueil triomphal à la caravane de Yewwi Askan Wi

Après avoir quitté Touba et Mbacké, la coalition Yewwi Askan Wi s'est dirigée vers le département de Bambey. En débarquant dans ce département, Déthié Fall, Ousmane Sonko et les autres leaders viennent rendre visite aux populations de l’ancien royaume du Baol, mais particulièrement à Aïda Mbodj, membre de la conférence des leaders de la coalition.



En présence des deux têtes de liste départementale, Aïda Mbodj a pris la parole pour remercier et saluer la persévérance de la coalition qui, même tard dans la nuit, n’a pu zapper cette zone qui lui est stratégique car, c’est elle qui sera privilégié dans le cadre de l’inter coalition Wallu-Yewwi. « Je suis très à l’aise pour dire que c’est une brave dame. Elle s’est donnée à fond, de par son expérience, pour que cette coalition puisse voir le jour », magnifie ainsi, le mandataire de Yewwi.



Prenant la parole, Aïda Mbodj s’est félicitée de la mobilisation de la population du Baol, tout en appelant à bien identifier le bulletin de Yewwi Askan Wi et de faire le bon choix en votant pour la coalition le jour du scrutin.