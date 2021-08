Bambey : Affrontements entre étudiants et forces de l’ordre (…) La route nationale complètement barrée...

Au moment où ces lignes sont écrites, la route nationale qui traverse Bambey est devenue impraticable du fait des jets de pierres et de grenades lacrymogènes entre les étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey et les forces de l’ordre.



En effet, les premiers nommés ont décidé de barrer tôt ce matin la route après avoir décrété 72 heures de grève et maintenu illimitées les journées sans ticket (JST).



Actuellement, les véhicules qui viennent de Thiès ou de Touba sont obligés de faire le contournement, sous bonne escorte des forces de l’ordre qui veillent au grain.



Des pneus brûlés et des pierres jonchent la route nationale et c'est le sauve-qui-peut du côté des conducteurs de véhicules qui s'empressent d’emprunter les routes secondaires...