Bamba Kassé, Sg Synpics : « Les médias publics au Sénégal sont à un virage laborieux qu'il leur faut passer avec succès pour assurer leur pérennité dans un environnement médiatique en pleine mutation »

Le dernier point de presse bipartite des syndicats de la Rts entre le Synpics et la CNTS commence à donner ses fruits. Ce vendredi, le SG du Synpics, Bamba Kassé a eu une séance de travail avec son camarade et frère syndical Mamadou Guiro. La situation délétère et tendue à la Rts a été au centre des discussions.



« Le Synpics et la CNTS qui sont en intersyndicale au niveau de la RTS, mettront tout en œuvre pour le respect de la Liberté Syndicale, le règne de la Paix Sociale et la satisfaction des doléances des travailleurs. Le Synpics et la CNTS encouragent les Camarades à s'en tenir à ce tryptique, l'engagement syndical devant se nourrir de vertus et ne viser que l'amélioration des conditions des travailleurs », informe Bamba Kassé.



« Les médias publics au Sénégal sont à un virage laborieux qu'il leur faut passer avec succès pour assurer leur pérennité dans un environnement médiatique en pleine mutation. Disposant du soutien de l’État, la mutation qu'ils connaissent doit être tournée exclusivement vers la satisfaction totale et intégrale du Public dans toute sa diversité », conclut le SG du Synpics.