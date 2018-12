Bamba Fall tacle le gouvernement : « Dakar est en train d’être asphyxiée de ses recettes, les impôts n’entrent plus »

« Dakar est en train d’être asphyxiée de ses recettes, les impôts n’entrent plus. On n’a pu recouvrer que 2,5 milliards F Cfa au lieu de 40 milliards, les taxes sur la valeur locative sont bloquées au niveau du Trésor dans un compte d’attente », a déploré, hier, le maire de la Médina, juste après son élection au poste de 1er adjoint du maire de la Ville de Dakar. Il fustige que pour des « raisons politiques », c’est le ministère qui doit indiquer comment ces fonds vont être utilisés.

« Dakar joue un rôle leader. Pourquoi l’Afrique nous fait-elle confiance alors que notre pays nous bloque? Je demande solennellement au président Macky Sall et à son gouvernement de ne pas avoir des positions politiques et de nourrir des considérations très partisanes. Qu’il puisse voir que Dakar est la capitale du Sénégal », ajoute ce proche de Khalifa Sall, pour qui Dakar doit être « une ville lumière ». « Raison pour laquelle je lui demande de soutenir l’équipe municipale afin que l’ensemble des attentes des Dakarois puissent être réalisées », termine M. Fall.