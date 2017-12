Bamba Fall sur son exclusion : " Nous demeurons socialiste, nous restons socialiste et nous mourons socialiste"

Exclu du parti socialiste, le maire de la Médina positivise et minimise la situation. Pour Bamba Fall, Ousmane Tanor Dieng et autres perdent leur temps car la logique voudrait qu'un conseil de discipline les écoute d'abord avant d'envoyer un rapport. Ce qui n'a pas été fait. Autrement dit, personne ne peut l'exclure du parti, car lance t-il, " nous demeurons socialiste, nous restons socialiste et nous mourons socialiste... "