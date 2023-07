Bamba Fall sur les cas Khalifa et Karim : « Ils sont électeurs et éligible mais, … il y a un mais »

Depuis l’annonce de la révision des lois L29, L30 et L57 du Code électoral, les candidatures de Khalifa Sall et de Karim sont acceptées. Mais il semble être entachées ou bloquées par un bémol.



Dans un entretien accordé au journal « Les Echos » ce jeudi 06 juillet 2023, le maire de la commune d’Arrondissement de La Médina alerte les concernés qu’ils sont toujours bloqués. « Les gens sont allés très vite en besogne. La révision des articles L29, L30 et L57 … n’a pas réglé tous les problèmes de Khalifa Sall et de Karim Wade. Ils sont électeurs et éligible mais, … il y a un mais. Il devait se battre pour avoir l’amnistie, sinon ils sont obligés de payer l’amende, le quitus fiscal.



L’article 32 précise, dit-il que « le candidat doit d’abord s’acquitter de ses impôts. Tout le monde sait que l’amende de Khalifa Sall n’est pas encore payée, tout comme celle de Karim Wade. Donc si l’amnistie n’est pas obtenue, je crains pour la candidature de Khalifa Sall et de Karim Wade » souligne le maire de La Médina.