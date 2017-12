Bamba Fall, maire de Médina : « Khalifa Sall ne sera jamais sacrifié »

« Nous n’étions pas au tribunal. Nous étions à l’abattoir général parce qu’un potentiel candidat devait être éliminé. Ce qui est un long processus de violation des droits de Khalifa Sall. Et qui est aussi le fruit d’un complot politique visant à éliminer un potentiel candidat aux prochaines élections. Mais nous sommes là et nous veillons au grain. Khalifa Sall ne sera jamais sacrifié. Nous allons nous organiser pour dire non. Parce que ce que nous voyons aujourd’hui est un processus visant à l’éliminer. Du début à la fin, rien n’est régulier. C’est un complot politique soutenu par mon parti, le Parti socialiste. Rien n’est respecté dans cette affaire. Que ça soit au niveau du tribunal que ce soit au niveau de l’Assemblée nationale. Aujourd’hui, ils ont même tenté de refuser la constitution de Me El Hadji Diouf. Ce qui est irrégulier! »