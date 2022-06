Bamba Fall dans « En Ligne » : « La plupart des responsables de Yewwi sont en fin de leur carrière politique... Ousmane Sonko sait maintenant que rien ne sera plus comme avant »

Dans cet entretien que le maire de la Médina a accordé à Dakaractu, suite aux manifestations de la coalition Yewwi Askan Wi dans certaines localités du pays,Bamba Fall qui a du écourter son séjour à Paris, est revenu pour dit-il « suivre de près les manifestations et démontrer aussi à Sonko et ses partisans que leur stratégie de destabiliser le pays est vouée à l'échec ». « J’étais avec eux et je comprends comment ils déroulent leur stratégie pour mettre le pays en sens dessus dessous », a laissé entendre Bamba Fall. A en croire le ministre conseiller, les événements du mois de Mars avaient coïncidé avec la fin de la pandémie obligeant certains jeunes à profiter de leur situation précaire pour s'adonner à certaines pratiques qui n'honorent pas, selon lui « une jeunesse responsable ». Comme si cela ne suffisait pas, le maire de la Médina affirme que la plupart des responsables de Yewwi sont en fin de leur carrière politique et savent pertinemment qu'ils sont à leur dernière élection.

