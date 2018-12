Bamba Fall après sa nomination au poste de 1er adjoint au maire : "On a besoin de se mettre au travail comme nous l’a indiqué Khalifa Sall"

Juste après son élection, ce lundi, au poste de 1er adjoint au maire de Dakar, Bamba Fall a livré à Dakaractu ses premières impressions.

« C’est une charge nouvelle, un sacerdoce. Dakar a besoin d’hommes forts qui puissent piloter son développement et son émergence. Raison pour laquelle, je compte, avec l’équipe municipale sous l’égide du maire Sohaw Wardini, travailler pour le compte de Dakar. Il y a le problème du pavage qui s’est bloqué, le lait à l’école qui ne fonctionne plus, l’éclairage public… On a besoin de se mettre au travail comme nous l’a indiqué notre maire Khalifa Sall. C’est un plaisir de prendre le premier poste après le maire de Dakar. Ce veut dire que Khalifa Sall est toujours présent.

Je suis en train d’assurer l’intérim de la présence de Khalifa Sall au service des Dakarois et des socialistes. Pour tout ce que nous avons promis aux Dakarois, l’équipe municipale fera le maximum pour concrétiser l’ensemble des vœux ».