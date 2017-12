Bamba Fall : "Ousmane Tanor Dieng est un vieux dinosaure de plus de 60 ans en mal de repère"

Ousmane Tanor Dieng en a pris pour son grade. Selon Bamba Fall, c'est une bande de comploteur qui a plus de 60 ans aujourd'hui et en mal de repères. Piégé par le référendum, il ne peut plus être candidat à la présidentielle. Le maire de la Médina qui analysait son exclusion du parti socialiste, estime tout de go que Khalifa Sall n'a aucune leçon à apprendre de quiconque...