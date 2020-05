Bamba Fall : "La Médina a vu le jour, bien avant la République..."

"La Médina a vu le jour, bien avant la République..."! Une affirmation de l'actuel maire de la commune à l'occasion de sa visite à certaines familles religieuses de la Médina.

Bamba Fall, voulant faire l'apologie de sa commune estime que " La Médina est au dessus de toute loi car, étant née en 1914 alors que la République a vu le jour en 1960..." Ainsi, pour répondre à certains détracteurs de cette localité qui a de l'histoire et du vécu, le maire Bamba Fall donnera des exemples comme ceux du passage de Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadj Malick Sy qui l'a surnommée Médina mais aussi, cette place de la mairie qui a vu la présence de Seydina Limamoulaye. "La Médina a un nom et restera toujours une localité qui a marqué son temps et son époque bien avant la mairie", conclura le maire Bamba Fall.