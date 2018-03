Bamba Fall : " Après le 30, on ne vas plus jamais accepter que Khalifa soit en prison ! "

La deadline du maire de la Médina sonne comme une déclaration de guerre. Bamba Fall soutient mordicus qu'après le 30 mars, ils ne vont plus jamais accepter que khalifa Sall passe un jour de plus en prison.

Selon lui, depuis l'emprisonnement du maire de Dakar, aucun de ses collaborateurs ne dort avant de saluer les efforts du président Abdoulaye Wade. Selon Bamba Fall, c'est dans le malheur que l'on reconnaît les siens. Il s'exprimait ainsi au grand rassemblement organisé à la mairie de Dakar, lors duquel il a tenu à rappeler que beaucoup de personnes qui ont pris la parole ont fait de la prison à l'image de Barthélémy Dias, Massaly, Amadou Sall, Oumar Sarr, Bassirou Samb, avant de marteler que l’acharnement est encore pire que l'apartheid.

" On n’est pas avec Khalifa Sall pour la politique, Khalifa est dans le sang, dans le cœur et les sénégalais ont déjà fait leur jugement, car il n’a détourné aucun sou, rappellera le maire de la Médina qui pense que khalifa Sall est en prison tout simplement parce qu'il fait peur...