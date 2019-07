Bamba Fall : « Ousmane Tanor Dieng voulait voir un PS uni »

"Ousmane Tanor Dieng était parmi les leaders de la République. Nous venons lui rendre un hommage mérité et cela malgré nos prises de positions différentes."

Selon Bamba Fall, « le président du HCCT a toujours été loyal et nous venons présenter nos condoléances à tout le peuple sénégalais. Ousmane Tanor Dieng m'a dit qu'il était fier de moi et son souhait était de réformer le Ps pour un parti socialiste uni et il fallait se battre ensemble. »

Le maire de la Médina était présent chez Tanor Dieng pour présenter ses condoléances. « C'est la volonté de Dieu et il faut l'accepter. Tanor était fidèle au président et sa dernière volonté était de voir la famille socialiste se réunir », a conclu Bamba Fall.