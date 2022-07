Bamako / Attaque terroriste déjouée : 1 mort côté FAMa, 07 assaillants neutralisés, 08 interpellés, du matériel récupéré.

Ce 22 juillet 2022, aux environs de 5 h 00 du matin, le camp militaire de Kati, lieu de résidence du Président de la transition Malienne Goïta Assimi et du Ministre de la Défense et des Anciens Combattants le colonel Sadio Camara, a fait l’objet d’une attaque armée.



En effet, selon l'état-major général des Armée Maliennes, il s'agit d'une "tentative désespérée des terroristes de la Katiba Macina". Ces derniers, selon le communiqué de l'armée, auraient tenté des actions Kamikaze avec 02 véhicules piégés bourrés d'explosifs contre les installation de la Direction du Matériel, des Hydrocarbures et des Transports des Armées (DMHTA).



Une tentative qui a pu être contenue par les FAMa, qui ont "immédiatement procédé au bouclage de la zone". Le bilan provisoire de l'attaque, selon le communiqué, fait état d'un mort côté FAMa, 07 assaillants neutralisés, 08 interpellés et beaucoup de matériel récupéré.



L'état-major général des Armée Maliennes, après avoir présenté ses condoléances à la famille du soldat tombé, tient à rassurer la population "que la situation est sous contrôle et qu'elle peut vaquer à ses occupations..."