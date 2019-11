Ballon d’or de la CAF : Sadio Mané, Gana Guèye et Kalidou Coulibaly parmi les 30 nominés

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la liste des 30 nominés pour le footballeur africain de l’année, l’équivalent du ballon d’or au niveau continental. Trois sénégalais sont dans cette liste, il s’agit bien évidement du joueur de Liverpool Sadio Mané, de Kalidou Coulibaly de Naples et enfin de Gana Guèye du Paris Saint Germain, qui réalise un énorme début de saison au sein du Club de la Capitale Française. Le futur lauréat sera dévoilé le 7 Janvier prochain en Égypte. Rappelons que l’Egyptien Mohamed Salah est le lauréat du dernier ballon d’or. Son co-équipier Sadio Mané devrait lui succéder, lui qui est fortement pressenti en tête du ballon d’Or Européen qui sera lui dévoilé ce 2 Décembre au théâtre du Châtelet à Paris. Selon @canal plus, un shooting photo a été organisé à Liverpool en présence du joueur et d'une délégation de France Football.