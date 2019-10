Ballon d’or France Football : Comment vote-t-on ?

Les règles du vote pour le Ballon d'or 2019 devraient être les mêmes que celles qui étaient en vigueur l'an dernier : 180 journalistes de 180 pays différents sont chargés par France Football de livrer un classement de 1 à 5 et en attribuant 6 points pour le premier, 4 points pour le deuxième, 3 points pour le troisième, deux points pour le quatrième et un seul point pour le cinquième.



Pour le Ballon d'or féminin, France Football réunit 45 votants, tandis que pour le trophée Kopa, remis au meilleur joueur de moins de 21 ans, ce sont les anciens gagnants du trophée qui sont invités à s'exprimer. Cette année, un nouveau trophée fait son apparition, récompensant le meilleur gardien : le trophée Lev Yachine, en hommage au mythique footballeur russe, seul gardien de but à figurer au palmarès du Ballon d'or (en 1963.)



France Football