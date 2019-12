Ballon d’or 2019 / Aliou Goloko, votant et juré pour le Sénégal :’’Sadio Mané ballon d'or? C'est possible’’

Être juré au ballon d’or ?







C’est une fierté, une forme de reconnaissance, parce que faire partie de ce club select de journalistes triés sur le volet à travers le monde pour pouvoir s’exprimer sur le choix du meilleur joueur du monde, c’est un prestige.







On vous demande souvent pour qui vous allez voter ?







Ce sont des situations qui arrivent, surtout en cette période de veille de vote, il y a des sollicitations des médias locaux sur l’issue du vote, il y a dans la rue les gens qui me croisent et qui savent que je vote pour le ballon d’or qui me taquine me disant « n’oublie pas de voter pour un tel », les réseaux sociaux… C’est pour dire tout l’engouement que suscite ce trophée. Mais après il faut rester lucide, il faut comprendre que c’est un vote fait sur la base d’un règlement, de certains critères qui sont prédéfinis, qui doivent nous amener à faire un choix objectif, un choix juste







Cette année Sadio Mané peut-il remporter le ballon d’or ?







Oui, c’est l’avis de beaucoup d’observateurs du football africain, mondial et particulièrement du football sénégalais. Pour la simple raison, qu’au regard de la brillante saison pour ne pas dire époustouflante saison de Sadio Mané avec Liverpool et beaucoup de gens pensent que c’est du domaine du possible. Mais il y a aussi 29 autres joueurs nommés par France football, qui comme Sadio Mané, peuvent prétendre à ce titre de Ballon d’Or. C’est vrai que parmi ces 30, il y en a cinq qui sortent du lot. Et Sadio, cette saison, peut faire partie de ce top 5 des joueurs qui émergeront de la liste des 30. C’est parce qu’il a marqué cette saison de son empreinte, parce qu’il est en nette progression, parce que c’est un joueur exemplaire et modèle, il rente parfaitement dans les critères dressés par France Football pour décerner le titre de ballon d’or.







Les footballeurs africains sont-ils trop souvent oubliés pour les récompenses individuelles ?







Beaucoup de gens le pensent de plus en plus particulièrement cette année après ce qu’il s’est passé au The Best de la Fifa où il n’y avait aucun joueur africain dans l’équipe type de l’année de la Fifa. Ça a suscité beaucoup de questions. On pense que les footballeurs africains ne sont pas assez valorisés ou ne sont pas assez reconnus par rapport à leur talent alors que ce sont des joueurs qui jouent des rôles majeurs dans les plus grands clubs du monde. Ce sont des joueurs qui ont un vrai impact sur les résultats de leur club ou de leur sélection mais au moment de la récompense ils sont relégués au second plan. Ça peut être vécu en Afrique comme une sorte d’injustice et je pense qu’aujourd’hui l’alerte est sonnée, parce que nous avons les réseaux sociaux qui peuvent porter ces combats là au niveau du continent africain et l’amener au niveau du continent européen. Avant quand il y avait le monopole des médias européens dans le façonnement des opinions publiques africaines ce ne pouvait pas porter. Mais aujourd’hui avec les réseaux sociaux, chaque téléphone portable est une voix, chaque ordinateur en est une... C’est compréhensible que ce combat ou cette injustice ce cri du cœur de la reconnaissance des footballeurs africains soit porté sur la scène du football mondial.



FRANCE FOOTBALL