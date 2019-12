Ballon d’Or 2019/Trophée Yachine : Alisson Becker élu meilleur gardien du monde.

Le défenseur de Liverpool vient de remporter le Trophée Yachine qui récompense le meilleur gardien du monde. C’est une première dans l’histoire puisque ce trophée a été intégré cette année par les organisateurs du Ballon d’Or France Football.



Acheté à la Roma pour plus de 60 millions d'euros en juillet 2018, Alisson a connu une progression fulgurante pour s'inviter parmi les meilleurs de la planète à son poste. Son défi désormais : durer très longtemps à ce niveau, et pourquoi pas faire le doublé dès l'année prochaine. Au classement, Alisson n'a laissé aucune chance à Marc-André ter Stegen et Ederson, qui complètent le podium.