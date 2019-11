Ballon d’Or 2019 / Eden Hazard vote Sadio Mané : « Ce serait bien qu’il l’ait »

Interrogé au sujet du Ballon d’Or France Football qui sera décerné ce 2 décembre, le capitaine de la sélection belge a dévoilé son favori.



Dans la liste des nominés, on trouve les habitués de l'exercice Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, mais ils partagent l'affiche avec un trio venu du nord de l'Angleterre composé de Mohamed Salah, Virgil Van Dijk et Sadio Mané, victorieux de la Ligue des Champions avec Liverpool.



Le lauréat pourrait bien se retrouver chez les reds. C'est en tout cas le souhait d'Eden Hazard.



Questionné par Le Parisienà ce sujet, l’attaquant du Réal Madrid a donné son favori pour le trophée : "Moi, je le donnerais à un joueur de Liverpool. Mané, Salah ou Van Dijk le méritent. Si Sadio avait gagné la CAN avec le Sénégal, il n’y aurait pas eu débat. Ce serait beau qu’il l’ait. Ou alors Momo (Salah) qui est un de mes amis. Ce serait bien pour le foot africain et pour le foot anglais".



Reste à savoir si ce souhait sera concrétiser. La réponse… 2 décembre à Paris, au théâtre du Châtelet.