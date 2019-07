Ballon Africain 2019 : Didier Drogba donne Riyad Mahrez favori devant Sadio Mané

Dans un entretien accordé au média arabe Koora, le meilleur buteur des Eléphants salue l’attitude des joueurs algériens, menés par leur entraineur Djamel Belmadi. Non sans manquer de souligner que le capitaine des "Fennecs" Riyad Mahrez auteur d'une très belle CAN, est un sérieux candidat au ballon d'or Africain devant Salah et Sadio Mané.



S’il a été conquis par le talent de l’Algérien Ismaël Bennacer, désigné meilleur joueur de la CAN 2019, Didier Drogba est surtout admiratif du capitaine des Fennecs Riyad Mahrez. Pour l’ancien "Eléphant", le numéro 7 algérien a surclassé d’autres grandes stars attendues à la CAN : « Riyad Mahrez s’est largement imposé face à Mané et Salah et cela à cause d’une seule et unique raison : il a travaillé pour le collectif et il s’est éloigné du jeu individuel. Il a aussi trouvé les éléments qui l’ont aidé à être à son meilleur niveau ce qui n’est pas le cas de Salah et Mané », estime Drogba.



Comme son rival sénégalais, Sadio Mané, Mahrez a fini la CAN 2019 avec 3 buts. Avec le trophée de la CAN en poche et avec sa saison aboutie en Angleterre, l’Algérien est un sérieux candidat au Ballon d'or africain. Un titre qu’il avait déjà remporté en 2016.