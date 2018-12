Balla Gaye II - Modou Lô / Max Mbargane fait une révélation choc : " Il y aura de la bagarre, un KO est possible ! "

Tantôt dans son costume de manager à l'écurie Lansar, tantôt dans celui de coach et chroniqueur de lutte, Max Mbargane s'est exprimé sur le combat phare du début de saison. Balla Gaye II vs Modou Lô, une revanche explosive entre deux cracks de la lutte sénégalaise, père Max comme on le surnomme, a livré son analyse du combat.



D'après lui, la situation actuelle des deux lutteurs fait que l'ancien roi des arènes BG2 voudra rééditer son exploit sur XLO en 2010, et surtout se relancer après une traversée du désert. D'autre part, Max Mbargane estime que le rock des parcelles qui ne semble pas avoir digéré sa défaite lors de leur premier duel, voudra lui rendre la pareille. Toutefois le technicien avertit et déclare qu'il y aura à coup sûr de la bagarre entre les deux protagonistes plus que jamais affûtés physiquement. Dès lors, un KO serait même envisageable poursuit-il, avant d'avouer que c'est à l'issue de la lutte pure que cette confrontation livrera son verdict...