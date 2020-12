Balla Gaye 2 bombarde B52 : « Par la force, je vais arracher ma revanche! »

C'est un Balla Gaye 2, très remonté et déterminé à tout qui a répondu frontalement à Bombardier. L'ancien roi des arènes avait soutenu que son futur adversaire devrait se méfier de son coup de poing mortel.



En réponse, sa victime qui rêve de prendre sa revanche, promet un combat épique. "Qu'il arrête de rêver et de leurrer les Sénégalais. Je suis plus courageux et par force, je prendrai ma revanche", promet le fils de Double Less.



Poursuivant, il défie le B52 de Mbour en rappelant ses propres surnoms et qu'il est fils d'ancien champion de lutte. "Il peut raconter ce qu'il veut. Je t'invite chez moi pour en parler. Ce n'est pas le lieu ni le moment de lui répondre. Mais il doit savoir que je ne suis pas un poltron ou un peureux. Il doit toujours se rappeler que je suis le Lion de Guédiawaye, le Lion de la banlieue surnomméeTriple Less, fils de Double Less surnommé ainsi parce que sa force est assimilée à celle combinée de deux personnes. Il ne peut pas être plus fort que moi", peste-t-il ce vendredi à l'occasion de son anniversaire.