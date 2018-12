Balla Gaye 2 : « Si j'ai accepté d'affronter Modou Lô, c’est pour le remettre à sa place »

Balla Gaye 2 se montre ambitieux avant d'affronter Modou Lô, le 13 janvier prochain. "J’avais battu Modou Lo et c’est important pour moi de confirmer ma première victoire sur lui. Si j'ai accepté de l'affronter, c’est pour le remettre à sa place. J’implore le Tout-Puissant de me donner la victoire. Je me sens très bien pour ce combat. Je suis prêt à tout point de vue. J’ai travaillé dur. Je rends grâce à Dieu. Ce combat compte énormément pour moi", a déclaré le lutteur de Guédiawaye.



Et de rassurer ses supporters : "Je rassure mes supporters. Je suis confiant. Je demande à mes supporters d'être confiants. J'ai des qualités que personne n'a dans l'arène. Si je suis là aujourd'hui, c'est que je suis reconnu et respecté dans la lutte"...