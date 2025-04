Bal - US Monastir dans le Doute après sa défaite : Lahyani Déplore les balles perdues…

Lors de l'ouverture de la 5e saison de la Basketball Africa League (BAL), un match acharné s'est tenu à l'Arena de Dakar où l'ASC Ville de Dakar a surpassé l'US Monastir grâce à une prestation robuste dès les premiers instants. Le président Bassirou Diomaye Faye, qui était présent dans les gradins, a assisté à un début de match ardent du côté sénégalais. Suite à la rencontre, Firas Lahyani, ailier de Monastir, a admis les fautes décisives de son équipe : « Nous avons perdu de nombreuses possessions durant le money time... ». Il est nécessaire de corriger, on va procéder à l'échantillonnage.







Lahyani a loué le niveau de l'équipe sénégalaise, aguerrie et bien formée, comprenant des joueurs essentiels tels que Majok, Haruna et Péry. Il reste cependant focalisé sur les aspirations de Monastir : se redresser rapidement, accumuler des triomphes et viser l'accès à la phase finale. Un début ardu, sans être insurmontable, pour l'une des équipes les plus aguerries de la compétition.