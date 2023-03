Ibrahima Bakhoum lavé à grande eau par l'inspecteur général de l’administration de la justice: " L’Igaj n’a jamais épinglé M. Bakhoum pour des affaires liées à la corruption".

Lors de la passation de service entre le sortant Ousmane Diagne et le nouveau Procureur général, Ibrahima Bakhoum, l'inspecteur général de l’administration de la justice, Cheikh Tidiane Lam a saisi l'occasion pour mettre les points sur les "i".



M. Lam a tenu à laver à grande eau Monsieur Ibrahima Bakhoum dans le cadre de l’affaire de la corruption dans la Magistrature. " L’Igaj n’a jamais épinglé Ibrahima Bakhoum pour des affaires liées à la corruption. Il n’a jamais été épinglé pour une affaire liée à sa probité. Il y a eu beaucoup de confusion dans ce dossier relatif à l’affaire de la corruption dans la Magistrature", a-t-il fait savoir.



Poursuivant M. Lam d'ajouter " Les acteurs sont là et sont présents et quand elle éclatait, Ibrahima Bakhoum n’était plus en fonction au Parquet car il était déjà affecté. Mieux, c’est lui qui était à l’origine de la médiation pénale qu’il avait faite selon les thermes prescrits par la loi".