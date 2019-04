Bakel : une personne tuée dans l’attaque du bureau de poste de Golmy

Une bande armée a attaqué le bureau de poste de la localité de Golmy, dans le département de Bakel (est), dans la nuit de jeudi à vendredi, tuant un jeune homme et blessant le gardien. « Une bande armée a attaqué le bureau de poste de cette localité de quelque 10 000 habitants de la commune de Ballou, dans le département de Bakel faisant un mort, un jeune du nom de Bakary Touré, et un blessé le gardien », écrit le site consulté par l’APS.

Le maire de la commune de Ballou contacté par Soninke.tv, a indiqué que « les assaillants qui ont tiré plusieurs balles n’ont pas pu réussir leur sale besogne » et ont « fini par se replier ».

« Les gendarmes des brigades de Bakel et d’Aroundou informés se sont aussitôt rendus sur les lieux et se sont lancés aux trousses des bandits », ajoute le site d’informations locales.



Selon le maire, « l’attaque est survenue quelques heures après une réunion de forces de sécurité sénégalaises et mauritaniennes ce jeudi avec le chef de village, rencontre au cours de laquelle les questions de sécurité à la frontière des deux pays avaient été évoquées ».

Dans le département de Bakel toujours, le Bureau de poste de Gabou, a été cambriolé, au mois de mars, par des individus armés qui ont emporté environ six millions de Francs CFA.

L’agence Poste Finances de Bakel a été attaquée début février par des individus qui avaient blessé un vigile.

APS