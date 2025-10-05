Bakel: Le village de Golmy sous les eaux, abandonné par les autorités étatiques

Depuis le 1er octobre, le village de Golmy, dans la commune de Balou, est englouti sous les eaux. Les habitants, sinistrés et désemparés, vivent dans une situation dramatique : maisons effondrées, routes coupées, électricité et eau potable inexistantes. L’école primaire, transformée en abri de fortune, est elle-même menacée d’inondation alors que la rentrée est prévue pour demain. « Nous ne savons plus où aller, nous avons faim, nous ne dormons plus », témoigne un villageois, la voix brisée. Le fleuve a débordé, les mares se sont déversées, et Golmy se retrouve aujourd’hui littéralement encerclé par les eaux, dans un silence assourdissant des autorités.



Face à ce désastre humain, la colère monte. Les habitants dénoncent l’indifférence totale de l’État, absent depuis le début des inondations. « Depuis le 1er jusqu’au 5, on n’a vu personne. » s’indigne un représentant local. Aucun secours, aucune tente, aucun pompier, aucune aide humanitaire. Pire encore, les sinistrés redoutent que l’histoire se répète : « L’année dernière, c’était la même chose, rien n’a été fait. » Alors que les pluies persistent, Golmy lance un cri du cœur à l’État, aux ONG et à la communauté internationale : sans aide immédiate, le village risque de disparaître, emporté par l’eau et l’oubli.

