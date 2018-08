Bakary Sambe sur la visite de Merkel au Sénégal : « L'Allemagne est en train de s'affirmer dans le Sahel »

Les 29 et 30 août, la Chancelière allemande effectuera une visite officielle au Sénégal. Une première pour Angela Merkel qui, à l'instar de ses prédécesseurs ne manifestait pas un interêt particulier pour l'Afrique. Mais depuis quelques années, la cheffe de l'exécutif allemand semble changer de fusil d'épaule. Déjà un forum a été organisé en mars 2016 et des pays africains en voie de développement ont été conviés en vue d'une coopération gagnant-gagnant. S'en est suivi le plaidoyer de l'Allemagne au sommet du G20 de juin 2017 pour une Afrique capable de porter son développement. C'est dans ce créneau que s'inscrit la visite de Merkel au Sénégal.

Selon Bakary Sambe de Timbuktu Institute, l'Allemagne est en train de sortir de sa bulle pour mieux s'affirmer en tant qu'acteur majeur dans le Sahel. Cette posture est illustrée selon le Directeur de l'Observatoire des radicalismes et conflits religieux en Afrique qui a accordé un entretien à Dakar, par les investissements allemands au Niger mais sa contribution en hommes dans la Minusma. Sur la question de l'immigration, Bakary Sambe indique que l'Allemagne qui semble plutôt docile avec les étrangers ne s'éloignera pas toutefois de l'Union européenne. Mais, peut jouer sur ce levier pour faciliter sa percée en Afrique. Maintenant reste à savoir les dividendes que le Sénégal peut tirer de cet d'intérêt que lui manifestent les puissances occidentales. Pour le chercheur, les autorités doivent mettre les intérêts du Sénégal au dessus de toute autre considération.