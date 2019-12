Baisse du prix du Loyer : Le ministre de l'urbanisme Abdou Karim Fofana annonce un nouveau projet de loi pour revoir les modalités de la caution.

Lors de son passage à l'assemblée nationale, le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique Abdou Karim Fofana a été interpellé à plusieurs reprises par les députés sur la hausse du prix du loyer dans la capitale sénégalaise.

Prenant la parole à son tour, le ministre Abdou Karim Fofana rassure que le président de la République Macky Sall est très sensible aux conditions de vie de la population. C'est dans ce sens poursuit toujours le ministre que "le chef de l'État a voulu marquer ce quinquennat par l'amélioration des conditions de vie de la population. Et ce sont les questions qualitatives que le président a voulu régler en mettant en place le ministre de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique".

À cet effet, le ministre Abdou Karim Fofana annonce un nouveau projet de loi pour revoir les modalités de la caution.

"Je voudrais vous rassurer que les jours à venir un projet de loi vous sera présenté pour revoir la caution du loyer pour réglementer la location", informe le ministre de l'urbanisme et du logement.

Abdou Karim Fofana de rassurer que « nous y travaillons pour faire de sorte que les personnes n'auront aucun problème pour accéder à un logement décent ».

Pour l'amélioration du cadre de vie avec la gestion des déchets, le ministre Abdou Karim Fofana annonce le lancement du programme visant à instaurer des centres intégrés de valorisation des déchets dans les grandes villes du pays. Car estime toujours le ministre de l'hygiène publique, du logement et de l'urbanisme," la gestion des déchets ne se limite pas seulement à payer les concessionnaires. Une enveloppe de trois milliards sera injectée dans la valorisation des déchets", conclut le ministre Abdou Karim Fofana, avant sa passe d’armes avec la députée Woré Sarr...