Baisse des cas de covid-19 : « Nous œuvrons pour une philosophie d'endurance dans le temps... »(Abdoulaye Diouf Sarr)

Le ministre de la santé et de l'action sociale s'est exprimé ce matin à l'occasion de la revue annuelle conjointe du plan national de développement sanitaire et social.



La pandémie à covid-19 n'a pas été omise au cours de son analyse, notamment sur la situation épidémiologique. Cette tendance baissière notée par une grande partie de la population n'est pas vue sous le même angle que Abdoulaye Diouf Sarr.



Selon le ministre de la santé et de l'action sociale, "il est préférable de ne pas parler de tendance baissière, mais plutôt d’essayer d'avoir une gestion dans le temps, dans l'endurance, mais également en fonction de ses fluctuations".



Cette situation de baisse notée ces trois derniers jours, n'a pas poussé le ministre de la santé et de l'action sociale à s'engouffrer dans la vague de ceux qui parlent de baisse de cas de coronavirus.



"Moi, je raisonne pas en terme de baisse. Les choses ne doivent pas s'apprécier sur une journée ou deux, elles doivent s'observer sur une période bien définie. Toutefois, nous continuons à sensibiliser et à demander aux populations de s'inscrire dans le respect strict des barrières et particulièrement du port systématique du masque", précisera Abdoulaye Diouf Sarr.