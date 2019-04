Baisse de 700 francs sur le sac de farine : Les boulangers mettent fin à leur grève

La fédération nationale des boulangers du Sénégal met fin au mot d’ordre de grève qu’elle avait entamé depuis hier. Cette décision intervient à la suite de longues négociations entre le ministère du commerce et des Pme, les boulangers, les meuniers et les associations de consommateurs du Sénégal ayant abouti à la baisse du prix de la farine. Le sac de farine qui coûtait 17.500 Fcfa sera écoulé à 16.800 Fcfa, soit un baisse de 700 Fcfa. Une perte énorme estimée à plus de deux milliards selon Claude Demba Diop, président de l’Association des meuniers industriels du Sénégal (Amis). S’agissant de la proposition portant sur l’introduction d’un nouveau format de pain, une commission technique sera chargée de statuer sur ce sujet dès la semaine prochaine.