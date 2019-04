Baidy Sy, expert en Cybersécurité : "En janvier 2019, 16,69 millions de téléphones portables étaient recensés au Sénégal"

La présentation du livre de Mamadou Mouth Boune, intitulé “Le crime organisé dans le Sahel : l'utilisation du numériques et les politiques de prévention”, a été riche en révélations. L'une d'entre elle est sans doute le niveau de pénétration du téléphone portable au Sénégal. L'expert en cybersécurité Baïdy Sy a révélé qu'en janvier 2019, il y avait au moins 16, 69 millions de téléphones portables recensés au Sénégal alors que les chiffres de la démographie étaient arrêtés à 16,52 millions d'habitants. Ce qui fait dire à notre expert que l'or noir du 21e siècle, c'est les données, et non le pétrole”.