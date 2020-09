Baïdy Sèye, Maire de Ndiarème Limamou Lahi : « Nous sommes obligés de délocaliser la maternité »

Le maire de la commune de Ndiarème Limamou Lahi dans la ville de Guédiawaye, face à la presse ce mardi, a révélé que la maternité de sa commune sera délocalisée. Baïdy Sèye a fait cette révélation lors de la cérémonie de réception des 2.500 kits d’accouchement offerts par Malick Gakou, président de la Fondation Maternité Solidaire. « C’est une action à saluer et à encourager. Car il en est une victime. Sa mère est décédée en lui donnant la vie. Nous le remercions de la part des femmes de la ville et de l’équipe médicale de la maternité. Vu la situation de la maternité nous sommes obligés de délocaliser la maternité dans un lieu qui n’est pas inondable » La maternité de la commune est

présentement inondée, elle est impraticable et le bâtiment abandonné aux eaux pluviales...