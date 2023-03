Baïdy Agne, CNP : « Tous les signaux sont au vert pour aller vers ce Forum ‘Invest In Senegal’… »

Le président du Conseil national du patronat, a pris part ce matin au lancement de la première édition du « Forum Invest In Senegal » qui s’est tenu sous l’initiative du directeur général de l’Apix, Abdoulaye Baldé.



Baïdy Agne estime que l’heure est à la mobilisation pour créer plus de richesses dans le pays. Un prétexte suffisant pour qu’il s’engage dans ce forum ainsi que ces amis du secteur privé pour la réussite de ce premier forum qui enregistrera près de 3.000 participants. « Nous nous retrouvons dans ce forum et nous voulons plus de partenariat avec le privé étranger et nous entretenons d’excellentes discussions avec les pouvoirs publics. Donc tous les signaux sont au vert », a indiqué le président du Conseil national du patronat, convaincu qu’il faudra aller plus de l’avant pour créer plus de richesses possibles.



Malgré la compétitivité du secteur privé notée par Baïdy Agne, il n’est pas exclu de multiplier les partenariats dans des projets de grande envergure et c’est tout le sens de ce forum qui devra être un canal qui mènera vers ces ambitions.