Bagarre mortelle à Kothiary : Un simple différend vire au drame, Oumar Sow risque 3 ans de prison ferme

Ce qui aurait pu rester une dispute ordinaire entre deux amis s’est transformé en tragédie à Kothiary, dans le département de Goudiry. Oumar Sow et Moussa Touré, tous deux mécaniciens, ont réglé leurs comptes d’« homme à homme » dans un combat qui a coûté la vie à Moussa Touré. Un an et demi après les faits, Oumar Sow a comparu devant la justice. L’Observateur revient sur ce duel fatal qui a bouleversé la communauté.



Un différend anodin qui vire au drame



L’histoire remonte à juin 2023. Ce jour-là, dans un garage mécanique de Kothiary, une altercation éclate entre Oumar Sow et Moussa Touré, deux amis et collègues. Selon les témoignages recueillis par L’Observateur, la dispute, d’abord banale, prend rapidement une tournure plus violente.



Les deux hommes, visiblement excédés, décident alors de s’isoler dans leur atelier pour « régler ça entre hommes ». C’est là que le pire se produit.



Quelques instants plus tard, Moussa Touré réapparaît dans un état critique. Il titube, le visage en sang, avant de s’effondrer, laissant apparaître de graves blessures à la cuisse et à la joue. Alertés, des témoins le transportent en urgence au centre hospitalier régional de Tambacounda, mais le pire est déjà arrivé : il succombera à ses blessures.



L’ivresse comme ultime défense



Arrêté peu après le drame, Oumar Sow ne tarde pas à avouer son implication. Devant les enquêteurs, il tente d’atténuer sa responsabilité en expliquant qu’il était sous l’emprise de l’alcool au moment des faits. Mieux encore, il plaide la légitime défense, affirmant que Moussa l’aurait attaqué en premier.



Mais, comme le rapporte L’Observateur, les contradictions dans son récit éveillent les soupçons des enquêteurs. Des incohérences qui permettent aux autorités de réunir suffisamment de preuves pour l’inculper pour meurtre et le placer sous mandat de dépôt.



Un procès sous haute tension, verdict attendu le 19 février



Hier, Oumar Sow a enfin fait face au tribunal correctionnel. Toujours ferme dans ses dénégations, il continue d’affirmer qu’il ne voulait pas tuer son ami. Mais ces explications peinent à convaincre la justice, d’autant plus que les preuves réunies par l’enquête accablent le prévenu.



Face à la gravité des faits, le procureur a requis trois ans de prison contre Oumar Sow. Mais le dernier mot revient au tribunal, qui rendra son verdict le 19 février.



En attendant, à Kothiary, la douleur reste vive. Dans cette petite communauté où Oumar et Moussa étaient bien connus, la tristesse et l’incompréhension dominent toujours. Un drame de plus qui rappelle à quel point une querelle, même anodine, peut rapidement virer à l’irréparable.