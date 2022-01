Les "Motomen" donnent le rythme en cette période de coupe d'Afrique des nations de football (CAN), dans la ville de Bafoussam (Cameroun.) Un moyen de transport extrêmement prisé par les populations qui y trouvent rapidité dans la course et accessibilité en terme de coût.



Interrogé par les envoyés spéciaux de Dakaractu à Bafoussam, le jeune Romaric, qui est "Motoman" et également rappeur à ses heures perdues, nous dira qu'il faut entre 150.000 FCFA à 350.000 FCFA pour se procurer l'engin à deux roues.



Avec des recettes journalières qui peuvent aller jusqu'à 14.000 FCFA, notamment avec cette campagne de Coupe d'Afrique. Ici, les "Motomen" peuvent prendre jusqu'à 04 personnes à bord... Les gaz à fond !