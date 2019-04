Badara Gadiaga sur le départ d’Abdourahmane Diouf : « C’était un homme de valeurs et de principes. Un "grenier" du parti Rewmi ».

Décidant de se concentrer sur autre chose que la politique et quittant ainsi le Parti Rewmi, le docteur Abdourahmane Diouf a laissé « un vide » qui a poussé à certains libéraux du parti comme Badara Gadiaga, de se souvenir de cet homme qui a marqué les esprits politiques à travers ses sorties. Selon le membre du secrétariat exécutif du parti d’Idrissa Seck, l’homme a toujours entretenu de bons rapports avec les autres membres du parti. C’est un homme de valeurs et de principes. Il défend toujours ses idées avec cohérence et éloquence, poursuit Badara Gadiaga. Pour le jeune leader politique libéral, « l’Homme était un grenier du parti par son expertise qui lui procurait l’estime de plusieurs acteurs politiques ». Toutefois, il pense qu’au sein du parti il y’a toujours « des abdourahmane diouf » qui constituent comme lui des « têtes bien faites » au sein du parti d’Idrissa Seck.