Baccalauréat général 2019 : 155 551 candidats entament les épreuves à compter du 1er août

Après les épreuves techniques tenues du 11 au 22 juin dernier, les épreuves générales du baccalauréat 2019 démarrent à compter du lundi 01 août sur toute l'étendue du territoire.

Au total, 155.551 candidats sont répertoriés pour passer l'examen du premier diplôme universitaire.

Plus de 6.000 présidents de Jury, 8.500 examinateurs et plus de 16.000 surveillants ont été mobilisés pour la bonne supervision du baccalauréat de la présente édition.

Comme l'année précédente, le port du téléphone portable est formellement interdit.

Tout candidat pris en dérogation à la règle, sera contraint d'arrêter les épreuves et définitivement exclu de son centre d'examen, renseigne le directeur de l'Office du Baccalauréat. Il est aussi défendu aux surveillants d'utiliser leur téléphone portable dans les salles d'examen.

Le Professeur Socé Ndiaye a, par ailleurs, mis en garde contre toute pratique liée à la fraude et invite candidats et parents à la vigilance.